Неймар из «Сантоса» встретился с болельщиком «Сан-Лоренсо» Неймаром

Юный болельщик аргентинского «Сан-Лоренсо», которого зовут Неймар, встретился с форвардом «Сантоса» Неймаром в преддверии матча Кубка Судамерикана, информирует OneFootball.

Встреча прошла в отеле «Интерконтиненталь», где остановилась команда из Сан-Паулу.

Мальчик является поклонником Неймара, его родители назвали ребёнка в честь бразильского игрока. После завершения встречи Неймар оставил автограф на футболке своего фаната.

Игра «Сан-Лоренсо» — «Сантос» пройдёт 29 апреля в Буэнос-Айресе на стадионе «Педро Бидеген». Аргентинская команда занимает первое место в группе D Кубка Судамерикана с четырьмя очками после двух встреч. «Сантос» идёт на последнем месте — одно очко после двух матчей.

Ранее стало известно, что Неймар по неустановленным причинам пропустил тренировку «Сантоса».