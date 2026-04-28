Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Неймар из «Сантоса» встретился с болельщиком «Сан-Лоренсо» Неймаром

Неймар из «Сантоса» встретился с болельщиком «Сан-Лоренсо» Неймаром
Юный болельщик аргентинского «Сан-Лоренсо», которого зовут Неймар, встретился с форвардом «Сантоса» Неймаром в преддверии матча Кубка Судамерикана, информирует OneFootball.

Южноамериканский кубок — 2026 . Группа D. 3-й тур
29 апреля 2026, среда. 01:00 МСК
Сан-Лоренсо
Буэнос-Айрес, Аргентина
Не начался
Сантос
Сантус, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча прошла в отеле «Интерконтиненталь», где остановилась команда из Сан-Паулу.

Мальчик является поклонником Неймара, его родители назвали ребёнка в честь бразильского игрока. После завершения встречи Неймар оставил автограф на футболке своего фаната.

Игра «Сан-Лоренсо» — «Сантос» пройдёт 29 апреля в Буэнос-Айресе на стадионе «Педро Бидеген». Аргентинская команда занимает первое место в группе D Кубка Судамерикана с четырьмя очками после двух встреч. «Сантос» идёт на последнем месте — одно очко после двух матчей.

Ранее стало известно, что Неймар по неустановленным причинам пропустил тренировку «Сантоса».

Материалы по теме
Неймар без объяснения причин не явился на тренировку «Сантоса» — ESPN
Комментарии
