На Украине назвали фаворита на пост главного тренера сборной страны

Мирон Маркевич рассматривается как основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины, сообщает UA-Футбол.

По данным источника, решение о новом наставнике национальной команды может быть принято уже в ближайшее время и именно 75-летний специалист сейчас находится в приоритете.

При этом глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко пока не до конца убеждён в правильности такого выбора в качестве замены Сергею Реброву. Тем не менее его окружение считает, что Маркевич — наиболее подходящая кандидатура из доступных на данный момент.

Ранее сообщалось, что в список претендентов также входят Андреа Мальдера и Игор Йовичевич.

Напомним, 22 апреля Украинская ассоциация футбола объявила об уходе Реброва с должности главного тренера сборной.

Маркевич уже работал с национальной командой в 2010 году — тогда он провёл во главе сборной четыре матча. Последним местом работы специалиста были львовские «Карпаты», которые он покинул в июле 2024 года.

