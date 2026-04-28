Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На Украине назвали фаворита на пост главного тренера сборной страны

Комментарии

Мирон Маркевич рассматривается как основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины, сообщает UA-Футбол.

По данным источника, решение о новом наставнике национальной команды может быть принято уже в ближайшее время и именно 75-летний специалист сейчас находится в приоритете.

При этом глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко пока не до конца убеждён в правильности такого выбора в качестве замены Сергею Реброву. Тем не менее его окружение считает, что Маркевич — наиболее подходящая кандидатура из доступных на данный момент.

Ранее сообщалось, что в список претендентов также входят Андреа Мальдера и Игор Йовичевич.

Напомним, 22 апреля Украинская ассоциация футбола объявила об уходе Реброва с должности главного тренера сборной.

Маркевич уже работал с национальной командой в 2010 году — тогда он провёл во главе сборной четыре матча. Последним местом работы специалиста были львовские «Карпаты», которые он покинул в июле 2024 года.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Официально
Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android