Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sportico представил топ-10 самых дорогих клубов в мире

Комментарии

Портал Sportico представил обновлённый рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира на 2026 год.

При составлении списка учитывались открытые финансовые отчёты клубов, данные исследования Deloitte (в частности Football Money League), аналитика специалистов по футбольным финансам, а также собственные расчёты издания.

Доходы клубов оценивались по трём ключевым направлениям: телеправа, коммерческая деятельность и матчдэй.

Больше всего представителей в топ-50 оказалось у МЛС — 18 клубов, однако ни один из них не вошёл в первую десятку. Лидером рейтинга стал «Реал Мадрид» с оценкой в $ 7,7 млрд. Примечательно, что сразу шесть позиций в топ-10 заняли клубы АПЛ.

Топ-10 самых дорогих клубов мира в 2026 году:

  1. «Реал Мадрид» — $ 7,7 млрд.
  2. «Барселона» — $ 6,65 млрд.
  3. «Манчестер Юнайтед» — $ 6,47 млрд.
  4. «Бавария» — $ 5,78 млрд.
  5. «Ливерпуль» — $ 5,74 млрд.
  6. «Манчестер Сити» — $ 5,7 млрд.
  7. «Арсенал» — $ 5,43 млрд.
  8. «ПСЖ» — $ 5 млрд.
  9. «Челси» — $ 4 млрд.
  10. «Тоттенхэм» — $ 3,5 млрд.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android