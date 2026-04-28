Sportico представил топ-10 самых дорогих клубов в мире

Портал Sportico представил обновлённый рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира на 2026 год.

При составлении списка учитывались открытые финансовые отчёты клубов, данные исследования Deloitte (в частности Football Money League), аналитика специалистов по футбольным финансам, а также собственные расчёты издания.

Доходы клубов оценивались по трём ключевым направлениям: телеправа, коммерческая деятельность и матчдэй.

Больше всего представителей в топ-50 оказалось у МЛС — 18 клубов, однако ни один из них не вошёл в первую десятку. Лидером рейтинга стал «Реал Мадрид» с оценкой в $ 7,7 млрд. Примечательно, что сразу шесть позиций в топ-10 заняли клубы АПЛ.

Топ-10 самых дорогих клубов мира в 2026 году:

«Реал Мадрид» — $ 7,7 млрд. «Барселона» — $ 6,65 млрд. «Манчестер Юнайтед» — $ 6,47 млрд. «Бавария» — $ 5,78 млрд. «Ливерпуль» — $ 5,74 млрд. «Манчестер Сити» — $ 5,7 млрд. «Арсенал» — $ 5,43 млрд. «ПСЖ» — $ 5 млрд. «Челси» — $ 4 млрд. «Тоттенхэм» — $ 3,5 млрд.