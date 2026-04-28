Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Стало известно, когда «Бавария» проведёт переговоры о продлении контракта с Кейном

«Бавария» намерена начать переговоры о контракте с нападающим Гарри Кейном после сезона-2025/2026, заявил член наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Приглашение Кейна в «Баварию» было крупным успехом в истории клуба. Хорошо известно, что у него был пункт о выкупе. Он не активировал его, что сигнализирует о том, что он определённо останется в Мюнхене. И теперь соответствующее руководство в операционной области, как и было согласовано, проведёт с ним переговоры после завершения сезона с чёткой целью продлить контракт», — приводит слова Румменигге T-Online.

Кейн выступает за «Баварию» с августа 2023 года, его соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне нападающий в 45 матчах забил 53 гола и отдал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Нападающий «Баварии» Кейн: мы отыгрались со счёта 0:3 и показали свой характер
