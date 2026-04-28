В «Баварии» заявили, что форвард Гарри Кейн теперь будет выступать в другой роли на поле

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что форвард команды Гарри Кейн теперь будет выступать в иной роли на поле.

«Он всегда был великим нападающим, забивавшим много голов, но теперь он плеймейкер, опускающийся в полузащиту и использующий свои прекрасные длинные передачи, чтобы выводить на ударные позиции Майкла Олисе и Луиса Диаса. Это очень важно для нашего стиля игры», — приводит слова Румменигге T-Online.

Кейн играет за «Баварию» с августа 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне форвард в 45 матчах забил 53 гола и отдал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 65 млн.