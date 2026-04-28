Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» заявили, что форвард Гарри Кейн теперь будет выступать в другой роли на поле

Комментарии

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что форвард команды Гарри Кейн теперь будет выступать в иной роли на поле.

«Он всегда был великим нападающим, забивавшим много голов, но теперь он плеймейкер, опускающийся в полузащиту и использующий свои прекрасные длинные передачи, чтобы выводить на ударные позиции Майкла Олисе и Луиса Диаса. Это очень важно для нашего стиля игры», — приводит слова Румменигге T-Online.

Кейн играет за «Баварию» с августа 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне форвард в 45 матчах забил 53 гола и отдал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 65 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android