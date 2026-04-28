«Арсенал», «Челси» и «Барселона» интересуются полузащитником «Аякса» — TEAMtalk
Поделиться
«Арсенал», «Барселона», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» входят в число команд, которые внимательно следят за прогрессом полузащитника «Аякса» Мики Годтса, информирует TEAMtalk.
По данным источника, скауты нескольких клубов присутствовали на матче чемпионата Нидерландов с «Бредой» (2:0), в котором 20-летний бельгиец забил один из голов после сольного прохода.
Нидерланды — Эредивизия . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 21:00 МСК
НАК Бреда
Бреда
Окончен
0 : 2
Аякс
Амстердам
0:1 Глух – 20' 0:2 Годтс – 41'
Годтс выступает за «Аякс» с января 2024 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне в 39 матчах он забил 16 голов и оформил 13 результативных передач.
В марте 2026 года полузащитник дебютировал за сборную Бельгии.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Годтса в € 25 млн.
Комментарии
- 28 апреля 2026
-
07:10
-
06:47
-
06:45
-
06:33
-
06:23
-
06:16
-
06:00
-
05:52
-
05:43
-
05:37
-
05:18
-
05:08
-
04:53
-
04:35
-
04:31
-
04:17
-
04:00
-
03:22
-
03:18
-
02:57
-
01:36
-
01:05
-
00:59
-
00:55
-
00:44
-
00:40
-
00:39
-
00:31
-
00:15
-
00:07
- 27 апреля 2026
-
23:57
-
23:55
-
23:45
-
23:44
-
23:43