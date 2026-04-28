Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Арсенал», «Челси» и «Барселона» интересуются полузащитником «Аякса» — TEAMtalk

«Арсенал», «Челси» и «Барселона» интересуются полузащитником «Аякса» — TEAMtalk
«Арсенал», «Барселона», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» входят в число команд, которые внимательно следят за прогрессом полузащитника «Аякса» Мики Годтса, информирует TEAMtalk.

По данным источника, скауты нескольких клубов присутствовали на матче чемпионата Нидерландов с «Бредой» (2:0), в котором 20-летний бельгиец забил один из голов после сольного прохода.

Нидерланды — Эредивизия . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 21:00 МСК
НАК Бреда
Бреда
Окончен
0 : 2
Аякс
Амстердам
0:1 Глух – 20'     0:2 Годтс – 41'    

Годтс выступает за «Аякс» с января 2024 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне в 39 матчах он забил 16 голов и оформил 13 результативных передач.

В марте 2026 года полузащитник дебютировал за сборную Бельгии.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Годтса в € 25 млн.

Материалы по теме
«Аякс» нацелился на полузащитника мадридского «Реала» — AS
