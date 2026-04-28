Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Защитник «Спартака» Дмитриев: уже все понимают требования Карседо

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев оценил игру команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

«Игра с «Пари НН» была тяжёлая. Первый тайм хорошо начали. Потом что-то начало не получаться, к сожалению, пропустили. У соперника получилось переломить ход. Слава богу, в конце первого тайма включили, заработали пенальти и второй тайм начали с чистого листа. Начали давить. В конце сели в оборону, старались не пропустить.

Уже все понимают требования Карседо. Все сыгрались, поняли, что и как надо делать. Думаю, у нас хорошо получится», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» заработал 48 очков за 27 туров и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Дмитриев: нет такого, что чемпионат нам сейчас не нужен
