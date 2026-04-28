Защитник «Спартака» Дмитриев: уже все понимают требования Карседо

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев оценил игру команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1).

«Игра с «Пари НН» была тяжёлая. Первый тайм хорошо начали. Потом что-то начало не получаться, к сожалению, пропустили. У соперника получилось переломить ход. Слава богу, в конце первого тайма включили, заработали пенальти и второй тайм начали с чистого листа. Начали давить. В конце сели в оборону, старались не пропустить.

Уже все понимают требования Карседо. Все сыгрались, поняли, что и как надо делать. Думаю, у нас хорошо получится», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» заработал 48 очков за 27 туров и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.