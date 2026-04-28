Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алексей Поддубский покинул пост тренера «СКА-Хабаровск»

Алексей Поддубский завершил работу на посту тренера «СКА-Хабаровск». Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон. Заключительные матчи сезона команда проведёт под руководством Михаила Семёнова.

«Решение было сложным, но необходимым. Команда не побеждает девять игр подряд. Последние два матча закончились поражениями – 0:3. Уровень нынешнего состава «СКА-Хабаровск» — это отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге. Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета. Необходимы срочная перезагрузка, встряска, с одной стороны, и тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива, – с другой. Поэтому было принято решение освободить Алексея Николаевича с поста главного тренера и назначить исполняющим обязанности наставника команды Михаила Николаевича Семёнова», — приводит слова генерального директора ФК «СКА-Хабаровск» Алексея Кандалинцева официальный сайт клуба.

Алексей Поддубский возглавил «СКА-Хабаровск» в сентябре 2024 года.

До окончания сезона в Лиге Pari «СКА-Хабаровск» предстоит сыграть три матча: 3 мая дома с «Уфой», 8 мая в Воронеже с «Факелом» и 16 мая вновь в Хабаровске с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

«СКА‑Хабаровск» с 35 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице Первой лиги.

