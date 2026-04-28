Арбитр Федотов оценил возвращение Кукуяна после скандального пенальти «Зенита» в Кубке

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов оценил возвращение судьи Павла Кукуяна после скандального пенальти, назначенного им в матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо» в матче Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых — 1:0. Кукуян следом отработал игру 27-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (0:1).

«Кукуяна вернули после матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала в Кубке России. Четыре полных тура он просидел. Хорошо отработал, вопросов абсолютно нет. Старался, в своём строгом стиле работал, а где-то, наоборот, добрее был. Команды его приняли, сложных эпизодов не было», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.