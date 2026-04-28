«Посмотрим, что скажут ЭСК или Мажич». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Спартака»

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Игоря Капленкова в матче 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Пари НН». Встреча завершилась победой красно-белых — 2:1.

«Третий матч для Капленкова. Простая игра, ничего сложного не было. Но момент с 11-метровым в ворота «Пари НН» на 44-й минуте у меня вызвал вопросы. Нормально, когда VAR не вмешивается в таких эпизодах. Арбитр находится в открытой позиции и принимает решение. Решение дискуссионное — VAR не лезет, это по протоколу. Но по самому решению Капленкова вопросы есть. За что вообще он наказал Бальбоа? За контакт с коленом в пояснице? Видимо, да. Контакт был, никто этого не отрицает. Но действия Бальбоа были направлены только на игру в мяч. Литвинов же, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение назад, в ногу соперника. И произошло, в моём понимании, игровое столкновение. Все упали, все кричат, арбитр назначает 11-метровый. Я даже не могу сказать, что это легковесный 11-метровый, и хоть как-то его поддержать. Для меня это просто не пенальти. Посмотрим, что скажут ЭСК или Милорад Мажич.

На 90+7-й минуте Капленков продолжил игру после падения в штрафной «Спартака». Произошло оно ещё до подачи с углового, и в этот момент арбитру бы свистнуть и всё переиграть. Эта пара изначально держала друг друга, но Капленков не увидел, потому что перебежал её и оказался в скоплении игроков. Можно было сместиться назад — тогда бы арбитр всё контролировал. Как только футболисты свалились на газон, надо было свистнуть и заново разыграть угловой. Капленков же своими действиями взбудоражил тренерский штаб «Пари НН». Тем не менее это не 11-метровый, потому что в момент падения игрока мяч не находился в игре. В остальном Капленков нормально отработал», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.