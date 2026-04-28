Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Кирилла Левникова в матче 27-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (2:0).

«На 44-й минуте Левников правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов». Это ненаказуемая рука — она находилась внизу, в естественном положении.

На 90-й минуте верно назначил 11-метровый в ворота «Локомотива», но нужно было показать жёлтую карточку Митрюшкину. Это лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. В таких моментах надо наказывать. За это минус 0,1 балла», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.