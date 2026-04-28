Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»
Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Кирилла Левникова в матче 27-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (2:0).

«На 44-й минуте Левников правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов». Это ненаказуемая рука — она находилась внизу, в естественном положении.

На 90-й минуте верно назначил 11-метровый в ворота «Локомотива», но нужно было показать жёлтую карточку Митрюшкину. Это лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. В таких моментах надо наказывать. За это минус 0,1 балла», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Как «Краснодар» могут тащить? На его матчах только питерские арбитры». Судейство тура РПЛ
Эксклюзив
«Как «Краснодар» могут тащить? На его матчах только питерские арбитры». Судейство тура РПЛ
