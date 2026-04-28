Майкл Кэррик высказался о матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал результат матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:1).

«Временами игра получалась открытой. Мы начали фантастически хорошо: контролировали ход матча и должны были довести его до победы. Сегодня вечером нам пришлось нелегко, но сейчас такое время года, когда результаты особенно важны.

Каземиро забил несколько важных голов для команды. У Бруно, Гарри и Каземиро отличное взаимопонимание. Мы ставили задачу быстро начать игру, действовать опасно и креативно — и нам это удалось. Незадолго до перерыва мы оказались в выгодном положении.

После замены в перерыве мы продолжили контролировать ход матча и выглядели более уверенно и надёжно. Мы могли забить больше, но, думаю, стоило лучше контролировать отдельные моменты. Ребята проявили большой опыт, чтобы довести игру до победы.

Эти три очка очень важны для нас: вторая победа после матча с «Лидсом» — отличный результат. [Почти гарантированное возвращение в Лигу чемпионов] не было само собой разумеющимся: на определённых этапах мы не считались фаворитами. Сейчас мы находимся в хорошем положении и хотим финишировать как можно выше в турнирной таблице, чтобы продолжить борьбу за это», — приводит слова Кэррика BBC.

После 34 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 61 очком.