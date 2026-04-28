Главная Футбол Новости

Майкл Кэррик высказался о матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

Майкл Кэррик высказался о матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал результат матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Каземиро – 11'     2:0 Шешко – 43'     2:1 Йенсен – 87'    

«Временами игра получалась открытой. Мы начали фантастически хорошо: контролировали ход матча и должны были довести его до победы. Сегодня вечером нам пришлось нелегко, но сейчас такое время года, когда результаты особенно важны.

Каземиро забил несколько важных голов для команды. У Бруно, Гарри и Каземиро отличное взаимопонимание. Мы ставили задачу быстро начать игру, действовать опасно и креативно — и нам это удалось. Незадолго до перерыва мы оказались в выгодном положении.

После замены в перерыве мы продолжили контролировать ход матча и выглядели более уверенно и надёжно. Мы могли забить больше, но, думаю, стоило лучше контролировать отдельные моменты. Ребята проявили большой опыт, чтобы довести игру до победы.

Эти три очка очень важны для нас: вторая победа после матча с «Лидсом» — отличный результат. [Почти гарантированное возвращение в Лигу чемпионов] не было само собой разумеющимся: на определённых этапах мы не считались фаворитами. Сейчас мы находимся в хорошем положении и хотим финишировать как можно выше в турнирной таблице, чтобы продолжить борьбу за это», — приводит слова Кэррика BBC.

После 34 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 61 очком.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 40 млн за Рюэрсона из «Боруссии» Д — Конур
