Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Динамо» Махачкала

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судьи Ивана Абросимова в матче 27-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

«Сложный матч для Абросимова, базовая оценка тут была 8,5. На 17-й минуте не показал жёлтую Диего Косте за попадание локтем по лицу. За такое надо наказывать, у игрока «Краснодара» было дополнительное движение. На 90+5-й минуте за менее явное попадание Абросимов показал вторую жёлтую карточку Миро. Если сравнивать эти моменты, возникают вопросы. И речь не о том, что в случае с Миро арбитр неправ. Просто при его планке эта жёлтая кажется натянутой.

На 35-й минуте Абросимов самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Динамо». У людей есть вопросы по этому моменту. Объясняю: держал соперника только Табидзе. Когда прилетел мяч, движение к нему делал только Кордоба. Табидзе же держал нападающего двумя руками и только потом отпустил. Все основания для 11-метрового за задержку были. Абросимов правильно показал Табидзе жёлтую за срыв перспективной атаки. Для меня это несложный эпизод, арбитры такое должны видеть», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Как «Краснодар» могут тащить? На его матчах только питерские арбитры». Судейство тура РПЛ
