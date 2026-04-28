Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА с «Рубином»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА с «Рубином»
Комментарии

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов оценил уровень судейства в матче 27-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА (0:0). Встречу обслуживал Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«На пятой минуте — дискуссионный момент, когда Вуячич попал в голень Облякову. Думаю, в ЭСК будут небольшие споры. Если судить по стоп-кадру, это красная карточка. Но эпизод надо смотреть в динамике. В момент контакта Вуячич быстро согнул ногу, она ушла вскользь. Мне не хватило продавливания и силы. Только поэтому для меня это не красная. Остальные же критерии для удаления на месте — и скорость, и шипы. Опять же, дискуссионный момент, но для меня это жёлтая, так что поддержу решение Шафеева.

На 13-й минуте Шафеев верно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Там вообще не было нарушения, простой момент», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Как «Краснодар» могут тащить? На его матчах только питерские арбитры». Судейство тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android