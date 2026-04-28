Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА с «Рубином»

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов оценил уровень судейства в матче 27-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА (0:0). Встречу обслуживал Рафаэль Шафеев.

«На пятой минуте — дискуссионный момент, когда Вуячич попал в голень Облякову. Думаю, в ЭСК будут небольшие споры. Если судить по стоп-кадру, это красная карточка. Но эпизод надо смотреть в динамике. В момент контакта Вуячич быстро согнул ногу, она ушла вскользь. Мне не хватило продавливания и силы. Только поэтому для меня это не красная. Остальные же критерии для удаления на месте — и скорость, и шипы. Опять же, дискуссионный момент, но для меня это жёлтая, так что поддержу решение Шафеева.

На 13-й минуте Шафеев верно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Там вообще не было нарушения, простой момент», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.