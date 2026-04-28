Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Арбитр Федотов: не знаю, почему Танашев назначил пенальти в матче «Балтика» — «Акрон»

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов оценил уровень судейства Инала Танашева в матче 27-го тура чемпионата России «Балтика» — «Акрон» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

«На 17-й минуте отменили гол «Акрона». Беншимол находился во «вне игры», линии начертили, вопросов нет.

Ключевой момент — 85-я минута. Ошибся Танашев и назначил 11-метровый в ворота «Акрона», хотя находился в хорошей позиции. Петров неудачно пробил по воротам, и дальше произошло игровое столкновение с защитником. Не знаю, почему Танашев назначил пенальти. Наверное, посчитал, что был удар по ногам или другое воздействие, помешавшее Петрову пробить по воротам. В действительности нарушения не было — Танашев убедился в этом, когда посмотрел повтор. Видимо, несложная игра его убаюкала, поэтому и ошибся. Оценка снижена на 0,5 балла. Общая картина же нормальная», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

