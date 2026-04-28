«Арсенал» заинтересован в нападающем «Галатасарая» — CaughtOffside

Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта посетил матч «Галатасарай» — «Фенербахче» в 31-м туре турецкой Суперлиги. По информации Caughtoffside, Берта наблюдал за нигерийским нападающим Виктором Осимхеном, который может стать потенциальным усилением для клуба этим летом.

Согласно данным источника, «Арсенал» всерьёз рассматривает возможность подписания Осимхена и Берта отправился в Турцию для предварительных переговоров с руководством «Галатасарая». Нападающий не подвёл свою команду, забив один из трёх голов в матче, который завершился победой «Галатасарая» со счётом 3:0.

В текущем сезоне Осимхен провёл 31 матч за «Галатасарай», забив 20 голов и отдав семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 75 млн.