Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Арсенал» заинтересован в нападающем «Галатасарая» — CaughtOffside

Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта посетил матч «Галатасарай» — «Фенербахче» в 31-м туре турецкой Суперлиги. По информации Caughtoffside, Берта наблюдал за нигерийским нападающим Виктором Осимхеном, который может стать потенциальным усилением для клуба этим летом.

Турция — Суперлига . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 0
Фенербахче
Стамбул
1:0 Осимхен – 40'     2:0 Йылмаз – 67'     3:0 Торрейра – 83'    
Удаления: нет / Эдерсон – 62'

Согласно данным источника, «Арсенал» всерьёз рассматривает возможность подписания Осимхена и Берта отправился в Турцию для предварительных переговоров с руководством «Галатасарая». Нападающий не подвёл свою команду, забив один из трёх голов в матче, который завершился победой «Галатасарая» со счётом 3:0.

В текущем сезоне Осимхен провёл 31 матч за «Галатасарай», забив 20 голов и отдав семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 75 млн.

