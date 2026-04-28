Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — «Ахмат»

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов оценил уровень судейства в матче 27-го тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Обслуживал эту встречу Евгений Буланов из Саранска. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Как ни странно, игра оказалась лёгкой. Возможно, это заслуга самого Буланова, что так поставил себя на поле и всё фиксировал. Футболисты его приняли, не апеллировали. Возможно, «Зенит» перестроился и направил внимание на набор очков, а не на споры с судьёй. Буланов правильно показывал все жёлтые, вопросов нет», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.