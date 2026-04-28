Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Сочи»

Комментарии

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов оценил судейство Никиты Новикова в матче 27-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и «Сочи» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11'     2:0 Нгамалё – 52'    

«Вторая игра для Новикова, молодой арбитр. Хорошая работа, всё нормально. Единственный момент — жёлтая карточка Кравцову на 43-й минуте. Новиков смотрел игрокам в спины и посчитал, что футболист «Сочи» ударил соперника ногой по голове. А на повторах видно, что была игра в мяч и уже потом случился небольшой контакт ноги с кистью. Для меня это не жёлтая — не было грубости, оба футболиста пытались сыграть в мяч. Новиков здесь поторопился. Но ничего страшного», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

