Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, стартует стадия 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдёт одна игра.

Расписание матчей Лиги чемпионов 28 апреля (время московское):

22:00. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия).

На предыдущей стадии «Пари Сен-Жермен» выбил из Лиги чемпионов «Ливерпуль», а «Бавария» оставила за пределами турнира мадридский «Реал».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».