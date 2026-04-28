Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков оценил конфликт Мойзеса и Челестини в ЦСКА

Комментарии

Бывший нападающий «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков высказался относительно конфликта между защитником ЦСКА Мойзесом и главным тренером команды Фабио Челестини.

— У вас было такое, чтобы игрок в раздевалке мог вам «напихать»?
— Нет.

— Если бы игрок в раздевалке вам прилюдно «напихал», что с ним было бы?
— Прям «напихал» в грубой форме?

— Ну, сказал, условно, что ты виновник наших неудач.
— Он бы не играл больше у меня.

— Не вернули бы его в состав?
— Я бы его убрал. Но если бы он пришёл и при всех извинился… Вполне возможно, что приговор был бы отменён.

— А вы, будучи футболистом, могли тренеру предъявить?
— Нет, но я играл… Не скажу, в какой команде и когда это было… Но у нас тренеру прям «пихали».

— Это был «Зенит»?
— Хватит! Я не скажу! — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала Fonbet.

Материалы по теме
Александр Кержаков назвал главного футбольного диктатора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android