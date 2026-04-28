Александр Кержаков оценил конфликт Мойзеса и Челестини в ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков высказался относительно конфликта между защитником ЦСКА Мойзесом и главным тренером команды Фабио Челестини.

— У вас было такое, чтобы игрок в раздевалке мог вам «напихать»?

— Нет.

— Если бы игрок в раздевалке вам прилюдно «напихал», что с ним было бы?

— Прям «напихал» в грубой форме?

— Ну, сказал, условно, что ты виновник наших неудач.

— Он бы не играл больше у меня.

— Не вернули бы его в состав?

— Я бы его убрал. Но если бы он пришёл и при всех извинился… Вполне возможно, что приговор был бы отменён.

— А вы, будучи футболистом, могли тренеру предъявить?

— Нет, но я играл… Не скажу, в какой команде и когда это было… Но у нас тренеру прям «пихали».

— Это был «Зенит»?

— Хватит! Я не скажу! — сказал Кержаков