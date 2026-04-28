«Наполи» наметил двух кандидатов на пост тренера вместо Конте — Скира

На пост главного тренера «Наполи» в случае ухода Антонио Конте претендуют Маурицио Сарри и Энцо Мареска. Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в соцсети X, уточнив, что клуб уже готовится к возможному расставанию с нынешним тренером. Несмотря на то что руководство клуба полностью доверяет Конте, окончательное решение о его будущем останется за самим специалистом.

Сарри уже имеет опыт работы с «Наполи», он возглавлял команду с 2015 по 2018 год. На данный момент Сарри является главным тренером «Лацио».

В случае, если Конте решит покинуть Неаполь, клуб немедленно предложит кандидатуры на замену. Контракт Антонио Конте с «Наполи» действителен ещё год.