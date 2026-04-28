Орлов заявил, что судьи помогают «Краснодару» в чемпионской гонке

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов заявил, что арбитры помогают «Краснодару» в чемпионской гонке Мир Российской Премьер-Лиги.

«Для «Динамо» матч с «Краснодаром» ничего не значит. Сейчас «Динамо» будет думать только о Кубке. А матч чемпионата — это для них матч престижа. Вот с «Акроном» в какой-то степени у «Краснодара» будет борьба, потому что тольяттинцы борются за очки и игра будет в Самаре. Но на самом деле, хотим мы или нет, судьи невольно помогают [«Краснодару»]. Это моё оценочное суждение, но они помогают [«Краснодару»]. Вот пенальти последний… В моменте с Табидзе, кажется. Ну какой там пенальти?! А карточки жёлтые как показывают?» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Краснодар» после 27 туров лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.