Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алексей Шпилевский получит 20 млн рублей за увольнение из «Пари НН» — источник

38-летний Алексей Шпилевский, занимающий должность главного тренера «Пари НН», получит 20 млн рублей за увольнение из нижегородского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Отмечается, что встреча тренера с руководством, на которой обсуждались условия прекращения сотрудничества, прошла накануне. Изначально в контракте специалиста была прописана неустойка в размере 70 млн рублей, и в клубе собирались максимально её уменьшить. Шпилевский долго не шёл на уступки, но в итоге стороны смогли договориться.

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 27 матчей. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет шесть матчей (четыре поражения и две ничьих).

