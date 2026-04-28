«Это же шантаж!» Орлов жёстко раскритиковал РФС и Каманцева

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на новости о том, что инспекторы матчей Мир РПЛ могут начать следить за работой телевизионных комментаторов во время трактовок судейских решений. Ранее об этом заявлял председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев. Орлов в жёсткой форме прокомментировал такую инициативу.

— Вы слышали сообщение, что теперь инспекторы матча будут оценивать работу комментаторов? Видимо, дополнительная должность будет введена. На какой минуте комментатор высказался о судействе, что сказал...

— Телевидение всегда было и будет выше, чем Российский футбольный союз! Пусть запомнят они все вместе, которые это говорят. Каманцев это говорит?! Кто ему дал право говорить об этом?! У нас тренеры матерятся в эфире, а комиссия по этике до сих пор не высказалась. Кто там в комиссии работает? Они не высказали даже слово. РФС, я бы на вашем месте стыдился вообще! Особенно вы даёте Каманцеву сказать, что будут учить комментаторов и журналистов. Четвёртая сила — это не РФС, а журналисты. Вы лучше с нами ведите себя вежливо!

Вынуждены будут вести себя вежливо. Потому что совсем скоро, когда мы начнём рассказывать о том, что происходит с судьями… Подождите! Ещё, я надеюсь, Влад Безбородов нам расскажет, что на самом деле происходит в судейской коллегии. Он честный парень. Он должен где-то сделать откровенный рассказ. Будем надеяться. Тогда мы многое поймём.

Сам факт, [Каманцев] нас шантажирует. Это же шантаж! Это он нас пугает: на такой-то минуте они будут следить за комментатором. Да следи лучше за своими судьями, Каманцев! Он никогда сам не судил, потом кто-то волей непонятной судьбы сделал его руководителем судейской бригады. Он назначал арбитров. Не тянется ли там коррупционный след?!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».