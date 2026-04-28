Гурцкая — о лимите: любой тренер, если он с яйцами, возьмёт российского игрока

Футбольный агент Тимур Гурцкая выразил мнение, что любой тренер клубов Мир РПЛ предпочтёт заполучить качественного российского футболиста, а не иностранного игрока. Ранее стало известно, что со следующего сезона будет ужесточён лимит на легионеров в РПЛ — в заявке команды не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.

«Любой тренер российский, если будет выбор между перспективным хорошим россиянином и непонятным, привезённым даже за 10-15 млн бразильцем, он возьмёт русского игрока. Любой тренер, если он сильный. Как говорят, с яйцами, он возьмёт русского игрока. Нет проверенного качества, когда ты привозишь иностранца. За 30 млн даже. Жерсон — провал. Луис Энрике — пока провал», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала Fonbet.