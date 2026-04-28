Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Вадим Гаранин покинул пост тренера Lit Energy и продолжит карьеру в «Пари НН»

Вадим Гаранин покинул пост тренера Lit Energy и продолжит карьеру в «Пари НН»
Вадим Гаранин покинул пост тренера медийной футбольной команды Lit Energy и продолжит работу в нижегородском «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее поступала информация о том, что Гаранин сменит Алексея Шпилевского на посту тренера нижегородской команды. Последним профессиональным клубом 55-летнего специалиста был новороссийский «Черноморец», который он покинул в августе 2024 года.

«Вадим Вячеславович, спасибо за всё.

С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде «Пари НН». Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за всё то, что он вложил в каждого из нас. Под руководством Вадима Вячеславовича наша команда провела 37 официальных матчей (под эгидой МФЛ + На Пике), в которых одержала 27 побед!

Желаем успехов в Вашей нелёгкой работе, только побед и удачи в новой команде», — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

Материалы по теме
Алексей Шпилевский получит 20 млн рублей за увольнение из «Пари НН» — источник
