Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бристоль Сити» предлагает Джеррарду пост тренера на следующий сезон — The Independent

Комментарии

«Бристоль Сити» стремится убедить экс-игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда занять пост главного тренера на следующий сезон, сообщает The Independent. Джеррард рассматривает возможность возвращения к тренерской работе в Англии. Специалиста также связывали с работой в «Бёрнли», который вылетел из Премьер-лиги, и, как сообщается, он не против работать и в Чемпионшипе. С тех пор как он покинул «Аль-Иттифак» в саудовской Про-лиге в 2025 году, Джеррард остаётся без работы.

По информации источника, «Бристоль Сити» представил заманчивый проект, чтобы убедить 45-летнего специалиста присоединиться к команде. Если Джеррард примет предложение о работе, он сменит Роя Ходжсона, который временно занимает этот пост. Сообщается, что Джеррард хочет как можно скорее приступить к тренерской деятельности.

В данный момент «Бристоль» занимает 13‑е место в турнирной таблице Чемпионшипа и не имеет шансов на выход в АПЛ.

Джеррард ранее тренировал шотландский «Рейнджерс», английскую «Астон Виллу» и «Аль-Иттифак», который он покинул в январе 2025 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android