Генич: «Ростов» максимально идентичный, одинаковый все последние матчи

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Оренбургом». Прошедшая 25 апреля встреча завершилась победой оренбуржцев со счётом 1:0. Генич отметил, что «Ростов» весной зачастую хорошо проводит первый тайм, упуская нити игры во втором.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Гузина – 85'    

«Ростов» максимально идентичный, одинаковый все последние матчи. Всегда? По крайней мере по весне. Уже не в первый раз повторяется одна и та же история: они очень хорошо проводят первый тайм, а потом начинают немножечко сливать. Но в первом тайме «Ростов», конечно, был предпочтительней», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

