Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Торпедо» Кононов ответил, когда планируется открытие нового стадиона клуба

Главный тренер «Торпедо» Кононов ответил, когда планируется открытие нового стадиона клуба
Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил, когда планируется открытие нового стадиона клуба. По его словам, арена с большой долей вероятности будет открыта на День города в Москве — 12 сентября.

«Открытие стадиона «Торпедо» планируется на День города в Москве. Если получится раньше, то будет неплохо. Но скорее всего — на День города», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 39 очков за 31 матч. В следующем туре москвичи 3 мая на выезде сыграют с «Чайкой».

