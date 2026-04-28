Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Результаты говорят сами за себя». Магуайр — о работе тренера «Ман Юнайтед» Майкла Кэррика

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о работе главного тренера команды Майкла Кэррика. 27 апреля манкунианцы одержали победу над «Брентфордом» со счётом 2:1 в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Каземиро – 11'     2:0 Шешко – 43'     2:1 Йенсен – 87'    

«Я думаю, очевидно, что результаты в огромной степени укрепляют уверенность в Майкле Кэррике. Когда Майкл только пришёл, нам предстояли два непростых матча — с «Арсеналом» и «Манчестер Сити», — и, думаю, все наверняка смотрели на них и думали: «О нет». Но нам удалось набрать шесть очков.

Все поверили в это, мы сплотились и обрели уверенность. Мы знаем, что можем забивать голы из любой позиции. Думаю, мы также можем ещё значительно улучшить игру по этой схеме. Мы можем действовать как единое целое в обороне и перемещаться по полю гораздо быстрее — так, как и должны были делать.

Результаты говорят сами за себя: с приходом нового тренера и сменой схемы игры мы стали добиваться успехов. Думаю, в предыдущих матчах, когда здесь был Рубен [Аморим], шансы были 50 на 50, но мы неизменно оказывались в проигрыше.

Теперь, похоже, всё наоборот: мы заметно прибавили в игре у обоих ворот. Мы гораздо надёжнее обороняемся у своих ворот и при этом научились действовать хладнокровно и эффективно у чужих», — приводит слова Магуайра BBC.

Майкл Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» 13 января 2026 года. Соглашение с ним рассчитано до конца текущего сезона. Он заменил Рубена Аморима, который был уволен 5 января.

После 34 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, команда заработала 61 очко.

