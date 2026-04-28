«Ахмат» сообщил о характере травмы вратаря Ульянова, футболист выбыл до конца сезона

Пресс-служба грозненского «Ахмата» сообщила о характере травмы голкипера Вадима Ульянова, футболист выбыл до конца сезона-2025/2026. Вратарь получил повреждение по ходу игры 27-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Вадим Ульянов выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Вратарь грозненцев после матча 27-го тура РПЛ с «Зенитом» прошёл медицинское обследование. По итогам магнитно-резонансной томографии (МРТ) у него было выявлено повреждение задней поверхности бедра. Лечение травмы Ульянова займёт три-четыре недели. Вадим вернётся к тренировкам на летних предсезонных сборах команды. Желаем Ульянову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата».