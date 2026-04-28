«Ахмат» сообщил о характере травмы вратаря Ульянова, футболист выбыл до конца сезона
Пресс-служба грозненского «Ахмата» сообщила о характере травмы голкипера Вадима Ульянова, футболист выбыл до конца сезона-2025/2026. Вратарь получил повреждение по ходу игры 27-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8' 2:0 Энрике – 11'
«Вадим Ульянов выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Вратарь грозненцев после матча 27-го тура РПЛ с «Зенитом» прошёл медицинское обследование. По итогам магнитно-резонансной томографии (МРТ) у него было выявлено повреждение задней поверхности бедра. Лечение травмы Ульянова займёт три-четыре недели. Вадим вернётся к тренировкам на летних предсезонных сборах команды. Желаем Ульянову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата».
