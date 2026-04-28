Руслан Нигматуллин сравнил пути Торопа в ЦСКА и молодого вратаря Урбига в «Баварии»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин сравнил путь голкипера ЦСКА Владислава Торопа и молодого вратаря «Баварии» Йонаса Урбига.

«Тороп получает достаточно игровой практики в Кубке. Учитывая, что вратарь молодой, в принципе, он справляется. Много сухих матчей было, правда, в этом сезоне их у ЦСКА немного. Но здесь проблема не во вратарях, а в заморском тренере армейцев.

У Торопа есть все шансы в ближайшее время стать основным вратарём ЦСКА. Подобная ситуация сейчас проходит в «Баварии», где Нойер идёт на сход в силу возраста и молодой Урбиг подменяет его в нужный момент — тоже получает игровую практику и хорошую прессу. Так и в ЦСКА — Тороп наигрывается и в ближайшее время будет готов стать полноценно основным вратарём команды», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.