Сборная Хорватии поддержала Луку Модрича после успешной операции

Сборная Хорватии отреагировала на новость об успешной операции полузащитника национальной команды и «Милана» Луки Модрича, получившего перелом левой скуловой кости в матче 34-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:0). Медицинский штаб сборной незамедлительно установил постоянную связь с медицинским департаментом миланского клуба, самим футболистом и тренерским штабом клуба.

«Я разговаривал с Лукой и пожелал ему успешной операции, а также качественного и скорейшего восстановления. Я убеждён, что он сделает всё возможное, чтобы быть готовым к чемпионату мира, и мы окажем ему полную поддержку. Уверен, что восстановление пройдёт по плану и Лука как капитан команды поведёт нас за собой на очередном крупном турнире этим летом», — приводит слова Далича официальный аккаунт сборной Хорватии в соцсети Х.

Сборная Хорватии на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе L со сборной Англии, а также с командами Ганы и Панамы. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.