Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Сборная Хорватии поддержала Луку Модрича после успешной операции

Сборная Хорватии поддержала Луку Модрича после успешной операции
Сборная Хорватии отреагировала на новость об успешной операции полузащитника национальной команды и «Милана» Луки Модрича, получившего перелом левой скуловой кости в матче 34-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:0). Медицинский штаб сборной незамедлительно установил постоянную связь с медицинским департаментом миланского клуба, самим футболистом и тренерским штабом клуба.

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин

«Я разговаривал с Лукой и пожелал ему успешной операции, а также качественного и скорейшего восстановления. Я убеждён, что он сделает всё возможное, чтобы быть готовым к чемпионату мира, и мы окажем ему полную поддержку. Уверен, что восстановление пройдёт по плану и Лука как капитан команды поведёт нас за собой на очередном крупном турнире этим летом», — приводит слова Далича официальный аккаунт сборной Хорватии в соцсети Х.

Сборная Хорватии на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе L со сборной Англии, а также с командами Ганы и Панамы. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Лука Модрич перенёс операцию после множественного перелома левой скуловой кости
