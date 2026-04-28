Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Это так было давно». Песьяков — о работе с Карседо в «Спартаке» при Эмери

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о работе с Хуаном Карседо в московском «Спартаке», когда главным тренером красно-белых был Унаи Эмери. В пятницу, 1 мая, «Крылья» сыграют со «Спартаком» в матче 28-го тура Мир РПЛ.

— Ты был в «Спартаке» Эмери и его помощника Карседо. Похож ли нынешний футбол «Спартака» Карседо на Эмери?
— Это так было давно (улыбается). Что-то конкретное вспомнить… Тем более мы говорим про помощника, у которого есть отведённый перечень. Что-то отметить я не смогу.

— Общался ли с ним после возвращения в Россию?
— С Карседо после возвращения в Россию никак не общался. Наверное, это будет приятная встреча. В целом игра со «Спартаком» — это и антураж, и болельщики. Готовимся к «Спартаку». Сейчас без разницы, с кем играть. Не на жизнь, а на смерть, как говорится, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Дмитриев: уже все понимают требования Карседо
