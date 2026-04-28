Лепсая: «Краснодар» сознательно не берёт игроков и соглашается на короткую скамейку

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о составе «Краснодара». По мнению Лепсая, «быки» сознательно не увеличивают обойму игроков второй год подряд. В прошлом сезоне чёрно-зелёные стали чемпионами России.

«Они сознательно идут второй год на короткую скамейку. Они сознательно не берут игроков. Просто, ну, много общаюсь и знаю… Это желание одного конкретного человека? Ну, слушай. Желание этого человека и есть желание «Краснодара». Это первое. И второе. Давайте уже скажем, что фактор Кривцова важен. Видите, он тоже на себя берёт лидера в последних играх», — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».