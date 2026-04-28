Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепсая: «Краснодар» сознательно не берёт игроков и соглашается на короткую скамейку

Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о составе «Краснодара». По мнению Лепсая, «быки» сознательно не увеличивают обойму игроков второй год подряд. В прошлом сезоне чёрно-зелёные стали чемпионами России.

«Они сознательно идут второй год на короткую скамейку. Они сознательно не берут игроков. Просто, ну, много общаюсь и знаю… Это желание одного конкретного человека? Ну, слушай. Желание этого человека и есть желание «Краснодара». Это первое. И второе. Давайте уже скажем, что фактор Кривцова важен. Видите, он тоже на себя берёт лидера в последних играх», — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android