Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Агент Глебова прокомментировал информацию о встрече с представителями миланского «Интера»

Агент Глебова прокомментировал информацию о встрече с представителями миланского «Интера»
Агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров прокомментировал информацию о встрече с представителями «Интера». Ранее сообщалось, что Хархаров находился в Милане на матче «Интера» с «Кальяри» (3:0) в 33-м туре Серии А, где встретился с некоторыми руководителями клуба, которые подтвердили, что «нерадзурри» могут быть заинтересованы в игроке.

«Некорректно будет с моей стороны комментировать интерес конкретных клубов к Кириллу Глебову. Могу подтвердить, что нахожусь в рабочей поездке в Европе, был в том числе и в Италии. Я общался с представителями разных клубов, но это обычные рабочие разговоры», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

