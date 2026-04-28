Орлов — о работе ЭСК: и сколько раз вы ещё будете признавать свои недоработки?

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов раскритиковал судейство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Давайте придерживаться всё-таки правил ФИФА, которых обязаны придерживаться судьи, обслуживающие матчи РПЛ. Если сам судейский комитет говорит, что тому же Педро нужно отменить красную карточку, значит, в вашем цехе недоработка какая-то и вы её признаёте. И сколько раз вы ещё должны её признавать? Сколько фактов мы уже вам наговорили? И если главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который живёт в футболе очень много лет: играл он с 16 лет, теперь тренирует, шестикратный чемпион страны… И он уже не первый раз говорит: «Я не могу понять трактовки арбитров в одинаковых эпизодах». Это же самое смешное» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».