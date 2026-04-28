Голкипер Алжира Лука Зидан травмировался за полтора месяца до ЧМ

Голкипер «Гранады» и сборной Алжира по футболу Лука Зидан получил сотрясение мозга и перелом челюсти в матче 37-го тура второго дивизиона чемпионата Испании с «Альмерией» (2:4). Зидан был заменён в концовке игры из-за полученного повреждения.
«Медицинские обследования после сотрясения мозга, полученного Зиданом в матче с «Альмерией», показали, что у вратаря также перелом челюсти», — говорится в сообщении пресс‑службы «Гранады».
Точные сроки восстановления 27‑летнего футболиста не называются.
Лука Зидан является сыном чемпиона мира и Европы, а также бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Ранее Зидан‑младший сменил спортивное гражданство с французского на алжирское и начал выступать за национальную команду африканской страны. На групповом этапе чемпионата мира — 2026 сборная Алжира сыграет с командами Аргентины, Австрии и Иордании.
- 28 апреля 2026
