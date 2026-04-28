«Вот куда VAR смотрит?!» Орлов высказался о скандальном пенальти за игру рукой Умярова
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о пенальти в матче 26-го тура чемпионата страны «Спартак» — «Краснодар» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«Вот этот момент с Умяровым… Вот куда VAR смотрит?! Его руками толкает футболист. Наиль пытается устоять на ногах, и мяч попадает ему в руку. Вылетающий мяч из-за головы. То есть биомеханика этого движения, мускулов, тела… Это непроизвольное движение. Он не может играть рукой! А судьи оценивают, что он сыграл рукой. И видно же, что самого Умярова руками толкали. Если руками умышленно человек толкает в спину — это нарушение правил. Или я чего-то не понимаю?!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
