«Даже в лучшие времена в России такого не было». Кержаков — об атмосфере на дерби в Турции
Поделиться
Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался об атмосфере на футбольном дерби в Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» (3:0). Он признался, что такой атмосферы на стадионе он не видел даже в лучшие времена российского футбола.
Турция — Суперлига . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 0
Фенербахче
Стамбул
1:0 Осимхен – 40' 2:0 Йылмаз – 67' 3:0 Торрейра – 83'
Удаления: нет / Эдерсон – 62'
«Есть поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Она применима и к атмосфере на матче «Галатасарая» и «Фенербахче», поэтому мои слова не передадут этих впечатлений. Я никогда до этого не был на стадионах, где была такая атмосфера, даже в лучшие времена в России такого не было. Это совсем другое», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2026
-
14:04
-
14:00
-
13:57
-
13:50
-
13:43
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:20
-
13:17
-
13:17
-
13:14
-
13:10
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:30
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:57
-
11:51
-
11:45
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:21
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:58
-
10:40