Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Даже в лучшие времена в России такого не было». Кержаков — об атмосфере на дерби в Турции

«Даже в лучшие времена в России такого не было». Кержаков — об атмосфере на дерби в Турции
Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался об атмосфере на футбольном дерби в Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» (3:0). Он признался, что такой атмосферы на стадионе он не видел даже в лучшие времена российского футбола.

Турция — Суперлига . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 0
Фенербахче
Стамбул
1:0 Осимхен – 40'     2:0 Йылмаз – 67'     3:0 Торрейра – 83'    
Удаления: нет / Эдерсон – 62'

«Есть поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Она применима и к атмосфере на матче «Галатасарая» и «Фенербахче», поэтому мои слова не передадут этих впечатлений. Я никогда до этого не был на стадионах, где была такая атмосфера, даже в лучшие времена в России такого не было. Это совсем другое», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

