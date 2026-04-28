«Даже в лучшие времена в России такого не было». Кержаков — об атмосфере на дерби в Турции

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался об атмосфере на футбольном дерби в Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» (3:0). Он признался, что такой атмосферы на стадионе он не видел даже в лучшие времена российского футбола.

«Есть поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Она применима и к атмосфере на матче «Галатасарая» и «Фенербахче», поэтому мои слова не передадут этих впечатлений. Я никогда до этого не был на стадионах, где была такая атмосфера, даже в лучшие времена в России такого не было. Это совсем другое», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.