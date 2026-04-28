Президент РПЛ Алаев: есть идея, попробуем сделать Летний Кубок РПЛ

Президент Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил о планах по организации предсезонного турнира.

«Пока только первые шаги по организации, есть идея, попробуем сделать Летний Кубок РПЛ. Посмотрим планы команд, чтобы им было удобнее», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

С 2023 года РПЛ проводит Зимний Кубок, матчи которого проходят в Объединённых Арабских Эмиратах. В этом году победителем турнира впервые стал ЦСКА.

После 27 туров РПЛ сезона-2025/2026 турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 60 очками. На второй строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 59 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата «Локомотив», команда заработала 49 очков после 27 игр.