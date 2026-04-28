Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ситуация не радует». Агент Абдулкадырова — об игровом времени игрока в аренде в «Ахмате»

Комментарии

Агент защитника «Ахмата» Джамалутдина Абдулкадырова Таймаз Хархаров высказался о ситуации с игровым временем своего клиента. Абдулкадыров перешёл в грозненский клуб на правах аренды 19 февраля 2026 года, полноценный контракт игрока принадлежит ПФК ЦСКА.

— Абдулкадыров ушёл в аренду в «Ахмат» из ЦСКА, но не играет там с марта. Вас это беспокоит?
— Могу только сказать, что такая ситуация меня не радует, — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Защитник является воспитанником ЦСКА. Абдулкадыров выступает за основную команду красно-синих с 2025 года, с того момента он провёл 17 матчей за клуб.

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 32 очка за 27 встреч.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android