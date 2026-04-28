«Ситуация не радует». Агент Абдулкадырова — об игровом времени игрока в аренде в «Ахмате»

Агент защитника «Ахмата» Джамалутдина Абдулкадырова Таймаз Хархаров высказался о ситуации с игровым временем своего клиента. Абдулкадыров перешёл в грозненский клуб на правах аренды 19 февраля 2026 года, полноценный контракт игрока принадлежит ПФК ЦСКА.

— Абдулкадыров ушёл в аренду в «Ахмат» из ЦСКА, но не играет там с марта. Вас это беспокоит?

— Могу только сказать, что такая ситуация меня не радует, — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Защитник является воспитанником ЦСКА. Абдулкадыров выступает за основную команду красно-синих с 2025 года, с того момента он провёл 17 матчей за клуб.

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 32 очка за 27 встреч.