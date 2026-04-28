«Пари НН» объявил о расторжении контракта с Алексеем Шпилевским

«Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил об увольнении Алексея Шпилевского с поста главного тренера. 38-летний специалист и нижегородский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Также команду покидают помощники Шпилевского — Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.

«Пари НН» ещё раз благодарит тренерский штаб Алексея Шпилевского за этап, проведённый в нашем клубе, профессионализм и самоотдачу. Успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба нижегородцев.

Напомним, Шпилевский возглавлял «Пари НН» с июня 2025 года. В общей сложности под руководством белорусского специалиста нижегородский клуб провёл 33 матча во всех турнирах, в которых одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 22 поражения.

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 27 матчей. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет шесть матчей подряд (четыре поражения и две ничьих).