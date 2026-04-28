Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Первый тренер Акинфеева оставил пожелание Торопу после травмы Игоря

Павел Коваль, первый тренер голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева, оставил пожелание другому вратарю армейцев Владиславу Торопу после травмы 40-летнего ветерана.

«Отсутствие Игоря Акинфеева до конца сезона — очень большая потеря! За три матча могли и в тройку попасть, ничего ещё не потеряно, да и Кубок ещё играть. Посмотрим, как Тороп справится, выдержит ли. Здесь опыт надо иметь, чтобы играть такие матчи. Выглядит он неплохо, но ошибки тоже были. Последний матч с «Рубином» неплохо сыграл, лучшим игроком матча стал. Желаю ему играть играть на таком же уровне», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
11 примеров для Игоря Акинфеева. Легендарные вратари-долгожители мирового футбола
11 примеров для Игоря Акинфеева. Легендарные вратари-долгожители мирового футбола
