Первый тренер Акинфеева оставил пожелание Торопу после травмы Игоря

Павел Коваль, первый тренер голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева, оставил пожелание другому вратарю армейцев Владиславу Торопу после травмы 40-летнего ветерана.

«Отсутствие Игоря Акинфеева до конца сезона — очень большая потеря! За три матча могли и в тройку попасть, ничего ещё не потеряно, да и Кубок ещё играть. Посмотрим, как Тороп справится, выдержит ли. Здесь опыт надо иметь, чтобы играть такие матчи. Выглядит он неплохо, но ошибки тоже были. Последний матч с «Рубином» неплохо сыграл, лучшим игроком матча стал. Желаю ему играть играть на таком же уровне», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.