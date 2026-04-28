Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алексей Шпилевский выступил с заявлением после увольнения из «Пари НН»

Алексей Шпилевский выступил с заявлением после увольнения из «Пари НН»
Белорусский специалист Алексей Шпилевский выступил с заявлением после увольнения с поста главного тренера «Пари НН».

«Перестановки на посту главного тренера – часть нашей профессии. К сожалению, в воскресенье мы уступили «Спартаку». Это было обидное поражение. Мы с руководством клуба обсудили ситуацию в турнирной таблице. Главное в футболе – это результат. Наш тренерский штаб с начала сезона прикладывал максимальные усилия, мы полностью отдавали себя работе и в этом отношении честны перед собой. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы команда находилась на других позициях. В такой ситуации мы пришли к обоюдному решению о завершении сотрудничества, и при расторжении контрактов наш тренерский штаб сделал несколько шагов навстречу клубу, пойдя на уступки.

Этап в «Пари НН» – во всех смыслах большой опыт для меня, который будет полезен в будущем. Особенно мне хочется поблагодарить нижегородских болельщиков. Я и мой тренерский штаб всегда чувствовали горячую поддержку и любовь к команде. Это настоящая ценность для всего клуба! Я желаю продолжать поддерживать «Пари НН», верить в футболистов, а команде – решить задачу на сезон и продолжать выступать в высшем дивизионе российского футбола», — цитирует Шпилевского пресс-служба клуба.

Напомним, Шпилевский возглавлял «Пари НН» с июня 2025 года. В общей сложности под руководством белорусского специалиста нижегородский клуб провёл 33 матча во всех турнирах, в которых одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 22 поражения.

