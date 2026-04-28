В «Пари НН» объяснили решение уволить Шпилевского за три тура до конца сезона РПЛ

Генеральный директор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв объяснил решение клуба расстаться с Алексеем Шпилевским за три тура до конца сезона Мир РПЛ.

«Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом – очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию.

Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи – сохранить место в РПЛ. Хочется поблагодарить Алексея Шпилевского и его помощников за вклад в развитие «Пари НН». От лица клуба желаю специалистам успехов в дальнейшей карьере! Мы же сосредоточены на концовке сезона. До завершения чемпионата осталось три тура, и в каждой игре мы настроены биться за очки, необходимые для борьбы за место в РПЛ», — цитирует Карасёва пресс-служба клуба.