«Там каждый знает, что ему делать». Константин Генич — о «Краснодаре»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о «Краснодаре», который в этом сезоне ведёт борьбу за чемпионский титул в Мир РПЛ. После 27 туров высшего российского дивизиона «быки» занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко.

«В раздевалке Мусаев, мне кажется, им особо и не нужен. Я не девальвирую, ни в коем случае, просто мне кажется, что Мурад Олегович всё правильно контролирует, не суетится и опытные футболисты это видят. Я говорю о том, что вижу в раздевалке. Не всегда «Краснодар» публикует то, что надо публиковать, как было в Грозном со сдутыми мячами и травой. Но сейчас раздевалку показали — Тормена выступает, Диего Коста выступает, Кордоба выступает. И ощущение, что одна команда — и все тренеры. Где каждый знает, что ему делать», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».