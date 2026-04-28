«Барселона» просит сборную Испании не включать Ямаля в состав на стартовые матчи ЧМ-2026

«Барселона» обратилась к руководству сборной Испании с просьбой не включать вингера Ламина Ямаля в состав на первые два матча чемпионата мира 2026 года, сообщает Sport.es. Ямаль получил травму во время исполнения пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0). Игрок покинул поле в концовке первого тайма.

По информации источника, в «Барселоне» обеспокоены состоянием здоровья игрока и хотят, чтобы он полностью восстановился перед турниром. Если Ямаль не будет готов к матчам с Кабо-Верде и Саудовской Аравией, это позволит ему избежать риска усугубления травмы.

Дебют Ямаля на чемпионате мира может состояться в игре с Уругваем, однако окончательное решение будет зависеть от его восстановления.