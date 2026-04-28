Орлов — о Кордобе: дельфин очередной!
Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Орлов считает, что форвард «быков» Джон Кордоба в этом эпизоде симулировал.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4' 1:1 Кривцов – 29' 2:1 Кордоба – 66'
Удаления: нет / Миро – 90+5'
«Мне жалко махачкалинское «Динамо». Пенальти за что поставили? Табидзе у Кордобы за спиной стоит: он его не хватает, не обнимает. Где-то он прикоснулся, но это же не нарушение правил было. А тот [Кордоба] — прыгнул… Дельфин очередной! Понимаете? Кордоба же всё время много симулирует», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
