Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов — о Кордобе: дельфин очередной!

Орлов — о Кордобе: дельфин очередной!
Комментарии

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Орлов считает, что форвард «быков» Джон Кордоба в этом эпизоде симулировал.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

«Мне жалко махачкалинское «Динамо». Пенальти за что поставили? Табидзе у Кордобы за спиной стоит: он его не хватает, не обнимает. Где-то он прикоснулся, но это же не нарушение правил было. А тот [Кордоба] — прыгнул… Дельфин очередной! Понимаете? Кордоба же всё время много симулирует», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Вот куда VAR смотрит?!» Орлов высказался о скандальном пенальти за игру рукой Умярова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android