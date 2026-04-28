Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Первый тренер Чалова отреагировал на первый гол Фёдора в Турции

Первый тренер нападающего «Кайсериспора» Фёдора Чалова Павел Коваль отреагировал на первый гол форварда в турецком чемпионате. Чалов отличился в игре 31-го тура Суперлиги с «Ризеспором» (2:0).

Турция — Суперлига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Кайсериспор
Кайсери
Окончен
2 : 0
Ризеспор
Ризе
1:0 Чалов – 79'     2:0 Бенеш – 88'    

«Фёдор — молодец! Забил первый мяч в Турции, а то мы стали забывать. Я посмотрел, осталось три игры в чемпионате. Но я не вижу, как он играет, у нас не показывают их матчи. Уже 11 игр сыграл, слава богу, что сейчас забил. Правда, в «Кайсериспоре» тяжело играть, там борьба за выживание. С другой стороны, ПАОК тоже неудачно играет в последнее время, сейчас на третьем месте идут», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

