Первый тренер Чалова отреагировал на первый гол Фёдора в Турции

Первый тренер нападающего «Кайсериспора» Фёдора Чалова Павел Коваль отреагировал на первый гол форварда в турецком чемпионате. Чалов отличился в игре 31-го тура Суперлиги с «Ризеспором» (2:0).

«Фёдор — молодец! Забил первый мяч в Турции, а то мы стали забывать. Я посмотрел, осталось три игры в чемпионате. Но я не вижу, как он играет, у нас не показывают их матчи. Уже 11 игр сыграл, слава богу, что сейчас забил. Правда, в «Кайсериспоре» тяжело играть, там борьба за выживание. С другой стороны, ПАОК тоже неудачно играет в последнее время, сейчас на третьем месте идут», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.